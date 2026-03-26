Premier Padel 2026 il circuito sbarca negli Usa | il Miami P1 in diretta su Sky

Dal 27 al 29 marzo, il circuito Premier Padel 2026 approda negli Stati Uniti con il torneo Miami P1, che si svolge al Miami Beach Convention Center. Le partite dei quarti di finale, delle semifinali e della finale saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. La competizione coinvolge alcuni dei migliori giocatori del circuito internazionale di padel.

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo il grande padel protagonista al Miami Beach Convention Center. Quarti, semifinali e finali live su Sky Sport e in streaming su NOW. Il Premier Padel 2026 fa tappa negli Stati Uniti con il torneo Miami P1, in programma da venerdì 27 a domenica 29 marzo al Miami Beach Convention Center. In campo alcuni dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici del circuito internazionale. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la copertura delle fasi decisive del torneo, a partire dai quarti di finale fino alle finali di domenica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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