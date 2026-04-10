Sanità in Puglia il buco da 369 milioni e l' ipotesi di aumento Irpef | la Regione lavora al piano

In Puglia, i conti della sanità presentano un disavanzo di 369 milioni di euro. La Regione sta preparando un piano che dovrà essere presentato entro il 30 aprile ai ministeri competenti, includendo eventuali misure per riequilibrare i bilanci. Si valuta anche la possibilità di aumentare l’Irpef come parte delle strategie da adottare. La scadenza si avvicina e le decisioni sono ancora in fase di definizione.

L'orizzonte temporale resta quello del 30 aprile. Entro quella data, la Regione dovrà presentare ai ministeri della Salute e della Finanza le misure da mettere in campo per riportare in equilibrio i conti della sanità. Il nodo riguarda l'effettiva possibilità di riuscire a rastrellare dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: l’ombra dell’aumento Irpef per coprire i debiti Asl, buco da 369 milioni male mobilità e farmaci. Puglia a rischio aumento tasseSolo la mobilità passiva nel 2025 ha prodotto un rosso nei bilanci di circa 252 milioni, ai quali si sommano altri 210 milioni di spesa farmaceutica... Temi più discussi: La sanità in Puglia, il confronto fra la Cisl e l’assessore regionale Pentassuglia: Lavoreremo con le altre Regioni per parlare al governo dei problemi’; Sanità in Puglia, piani di recupero delle liste d’attesa: raggiunto il 95% del target; La sanità in Puglia tra liste d'attesa e carenza di personale, la Cisl alla Regione: Serve cambio di passo; Nuova Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Sanità in Puglia, il buco da 369 milioni e l'ipotesi di aumento Irpef: la Regione lavora al pianoEntro aprile la Regione deve presentare le misure per riportare in equilibrio i conti. Ma se le risorse del bilancio non dovessero bastare, si dovrà ricorrere, ha spiegato ieri Decaro, a provvedimenti ... baritoday.it Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: torna l’ipotesi aumento IrpefAumento Irpef sanità Puglia, la Regione valuta il commissariamento tecnico per coprire il disavanzo da 369 milioni. pugliapress.org SANITÀ | Per garantire l’operatività di questi mini-ospedali locali, l’azienda sanitaria ha calcolato un fabbisogno di 25 medici e punta a trovarli tra le guardie mediche e gli specialisti ospedalieri. - facebook.com facebook Secondo l'Istituto superiore di Sanità, tra il 2022 ed il 2024 nel nostro paese sono triplicati. Siamo sotto la media europea per incidenza, ma abbiamo un problema di coperture x.com