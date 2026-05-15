Bruxelles dorme e pensa ai Talebani

A giugno, Bruxelles ospiterà un incontro con il portavoce di un gruppo estremista islamico talebano. La visita è programmata in un momento in cui l’Europa rimane in attesa di sviluppi sulla questione della migrazione proveniente dall’Afghanistan. La presenza del rappresentante dei talebani si inserisce in un contesto di discussione sulle rotte migratorie e sulle relazioni tra le autorità europee e il movimento islamista. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi settori istituzionali e di sicurezza.

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L’Europa attende a giugno il portavoce degli estremisti islamici per parlare di migrazione degli afghani. Tema caro a Berlino, che vorrebbe rimpatriarli. Nel frattempo Mario Draghi propina all’Ue la solita predica: «Qualcosa non ha funzionato, ora siamo soli». Sette ore dopo l’inizio dello storico incontro bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Xi Jinping, presidente della Repubblica popolare cinese, con il primo che dichiarava che «Cina e Usa sono partner, non rivali» e l’altro che confermava l’alto patronato della cortesia replicando che la relazione bilaterale tra Pechino e Washington «è la più importante al mondo», la voce dell’Europa si è fatta sentire. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bruxelles dorme e pensa ai Talebani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rimpatri, UE: “Inviato invito ai talebani per incontro a Bruxelles”BRUXELLES – “La Dg Affari interni della Commissione Ue, insieme al ministero della Giustizia svedese, ha inviato una lettera alle autorità de facto... Afghanistan, Bruxelles dialoga con i talebani sui rimpatriRoma, 21 aprile 2026 – La Commissione europea conferma che sono in corso contatti tecnici con le autorità de facto afghane sul dossier dei rimpatri e...