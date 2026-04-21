Afghanistan Bruxelles dialoga con i talebani sui rimpatri

La Commissione europea ha annunciato di essere impegnata in contatti tecnici con i rappresentanti dei talebani, focalizzandosi sui rimpatri di cittadini stranieri. Le comunicazioni sono state confermate attraverso una nota ufficiale e riguardano le modalità di trasferimento e le procedure di riconsegna. Le discussioni avvengono in un quadro di collaborazione tra le istituzioni europee e gli interlocutori afghani. La posizione ufficiale non indica ulteriori dettagli sui risultati delle trattative.

Roma, 21 aprile 2026 – La Commissione europea conferma che sono in corso contatti tecnici con le autorità de facto afghane sul dossier dei rimpatri e che una missione in Afghanistan ha già avuto luogo a gennaio, mentre resta senza conferma, per ora, l’ipotesi di un incontro a Bruxelles nelle prossime settimane. Una delegazione talebana, secondo quanto riportato dal sito Euractiv, sarebbe attesa a Bruxelles prima dell'estate per colloqui molto delicati con funzionari dell'Ue e del Belgio in merito all'espulsione di cittadini afghani. Secondo le fonti citate dal sito europeo, l’incontro sarebbe organizzato su iniziativa del...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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