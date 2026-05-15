Brunico via libera a due hotel 5 stelle | arrivano 292 nuovi posti letto

A Brunico sono stati approvati due nuovi hotel a cinque stelle che porteranno 292 posti letto nella zona di Riscone. La decisione ha richiesto un'astensione del sindaco durante la votazione comunale, mentre alcuni consiglieri hanno espresso dubbi riguardo all’impatto sul paesaggio agricolo circostante. La realizzazione delle strutture, che si inseriscono in un’area già soggetta a diversi interventi urbanistici, cambierà l’aspetto della zona senza che siano ancora definiti i dettagli sulle future modifiche al territorio.

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