Brunico via libera a due hotel 5 stelle | arrivano 292 nuovi posti letto
A Brunico sono stati approvati due nuovi hotel a cinque stelle che porteranno 292 posti letto nella zona di Riscone. La decisione ha richiesto un'astensione del sindaco durante la votazione comunale, mentre alcuni consiglieri hanno espresso dubbi riguardo all’impatto sul paesaggio agricolo circostante. La realizzazione delle strutture, che si inseriscono in un’area già soggetta a diversi interventi urbanistici, cambierà l’aspetto della zona senza che siano ancora definiti i dettagli sulle future modifiche al territorio.
? Punti chiave Come cambierà il paesaggio agricolo di Riscone con i nuovi hotel?. Perché il sindaco si è dovuto astenere dalla votazione comunale?. Quali sono le criticità legate alla viabilità e ai nuovi parcheggi?. Chi potrà presentare osservazioni sui progetti nei prossimi trenta giorni?.? In Breve Hotel Heinz prevede 142 posti letto e un parcheggio interrato da 490 posti auto.. Progetto Golfhotel basato su accordi urbanistici siglati tra comune e Harrasser Hof nel 2013.. L'assessore Hannes Niederkofler ha definito cubature, viabilità e infrastrutture per i nuovi lotti.. Il consiglio comunale discuterà a giugno la modifica del piano urbanistico per l'area agricola. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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