A Viterbo i turisti hanno bisogno di hotel Nunzi | Servono strutture per 400 posti letto

A Viterbo, i turisti trovano difficoltà a trovare alloggi adeguati, poiché le strutture ricettive sono insufficienti. Nunzi ha dichiarato che servono almeno 400 posti letto per rispondere alla domanda. La città punta a migliorare l’offerta alberghiera, ma attualmente mancano le strutture necessarie per sostenere un turismo più numeroso.

Viterbo scommette sulla sua vocazione attrattiva ma si scontra con una carenza strutturale. Per fare il salto di qualità definitivo e proporsi come meta di primo piano, non bastano le bellezze storiche e le iniziative culturali. Occorrono posti letto capaci di sostenere flussi importanti. A fare il punto della situazione è il consigliere comunale ai rapporti con le attività produttive Marco Nunzi, che accende i riflettori su una necessità logistica ed economica non più rimandabile per il capoluogo. La vera sfida per il futuro ruota attorno alla gestione dei visitatori in comitiva o che giungono a Viterbo per degli eventi. Quando si muovono gruppi corposi, la frammentazione diventa un ostacolo insormontabile che rischia di dirottare le presenze verso altre province. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Regione, undici milioni di euro per riqualificare gli hotel: "I turisti devono trovare strutture moderne"Rafforzare la qualità dell’offerta turistica regionale, sostenendo investimenti utili a innovare e a rendere più competitive le strutture ricettive...

Medicina Nucleare e Neurologia: nuove strutture per il rilancio del San Pio, raddoppiano i posti letto“Una struttura all’avanguardia e che ci permetterà anche di decongestionare il Pronto soccorso”.

Viterbo – Torre Civica, i lavori avanzano. Floris: Nuova scala e terrazza panoramica per cittadini e turistiSono in linea con i tempi previsti i lavori in corso all'importante asset storico-turistico di Piazza del Comune VITERBO – La storica torre civica di Viterbo ... etrurianews.it

