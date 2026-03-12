Frosinone parcheggi a pagamento sotto i Piloni | in via De Gasperi arrivano 20 nuovi stalli

A Frosinone, la Giunta comunale ha approvato l’installazione di 20 nuovi stalli di parcheggio a pagamento in via Alcide De Gasperi, tra piazza VI Dicembre e largo Sant’Antonio. I nuovi posti verranno realizzati sotto i Piloni, lungo questa strada centrale della città. La modifica riguarda esclusivamente questa area, dove le persone potranno ora trovare più spazi per parcheggiare.

La Giunta comunale di Frosinone ha dato il via libera all’istituzione di 20 nuovi parcheggi a pagamento in via Alcide De Gasperi, nel tratto compreso tra piazza VI Dicembre e largo Sant’Antonio. La decisione rientra nelle iniziative dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli per migliorare la gestione della sosta nel centro cittadino. Per realizzare i nuovi stalli sarà necessario modificare l’assetto della carreggiata: le corsie di marcia verranno spostate di circa due metri, consentendo alle auto dirette verso piazza VI Dicembre di transitare più vicino alle arcate dei Piloni. Proprio queste strutture, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, potrebbero essere concesse in locazione entro la fine dell’anno per ospitare attività commerciali o uffici. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Scatta l'aumento del costo per i parcheggi e cresce il numero degli stalli a pagamentoPescara Multiservice ricorda che le tariffe in vigore da mercoledì 7 gennaio per i parcheggi a pagamento.

Leggi anche: Como, piazza Vittoria cambia volto: via i parcheggi auto, arrivano solo stalli moto e stop al transito

Tutto quello che riguarda Frosinone parcheggi a pagamento sotto i...

Temi più discussi: Frosinone, Sos posti auto nel centro storico: tornano i parcheggi davanti ai Piloni, ma saranno a pagamento; Frosinone, si va verso la risoluzione sul Multipiano: così il parcheggio rischia di non riaprire più; Frosinone, ondate di calore e poca ventilazione: il capoluogo ciociaro bocciato per il clima (88° posto); Luce e gas, in provincia di Frosinione si spende di più: in un anno quasi 2mila euro di bollette.

Frosinone, Sos posti auto nel centro storico: tornano i parcheggi davanti ai Piloni, ma saranno a pagamentoLa giunta Mastrangeli ha approvato il via libera per realizzare nuovi posti auto su un lato di via De Gasperi. Quando vennero inaugurate le nuove e ristrutturate arcate dei Piloni e fu imposto ... ilmessaggero.it

Frosinone, si va verso la risoluzione sul Multipiano: così il parcheggio rischia di non riaprire piùMultipiano di viale Mazzini: è rottura definitiva tra amministrazione comunale e la società Fsm (Frosinone Servizi e Mobilità). E ... msn.com

Servizio Civile Universale 2026/2027 alla ASL di Frosinone Un anno per crescere, formarti e contribuire alla salute della tua comunità. C’è tempo fino all’8 aprile 2026 per inviare la domanda, esclusivamente online su www.volontariatolazio.it. Per trovar - facebook.com facebook

tuazione singolare in #FrosinonePescara Cittadini va a terra, il Frosinone si ferma ma non il Pescara Di Nardo firma il gol ed è… #SerieBKT #DAZN x.com