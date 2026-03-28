In corso Vittorio Emanuele a Bari sono stati spostati sette stalli di parcheggio dedicati ai taxi, posizionandoli accanto al teatro Piccinni. I lavori di sistemazione sono stati completati e i nuovi spazi sono stati resi disponibili per i conducenti di taxi che operano nella zona. La modifica riguarda l’area situata vicino alla piazza e ai servizi circostanti.

ll provvedimento consentirà di recuperare le aree di sosta momentaneamente indisponibili, in una zona dove sono in corso i lavori per la realizzazione del sistema di bus rapido urbano Sette nuovi stalli dedicati ai taxi sono stati realizzati accanto al teatro Piccinni di Bari, in corso Vittorio Emanuele. Il provvedimento consentirà di recuperare le aree di sosta momentaneamente indisponibili su piazza Massari, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del sistema di bus rapido urbano Brt. I nuovi posteggi sono stati realizzati nel tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari. L'obiettivo del Comune è quello di garantire la continuità del servizio e di assicurare un’adeguata accessibilità in una delle principali direttrici cittadine. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Lavori Brt in piazza Massari, spostati gli stalli dei taxi: 7 parcheggi accanto al teatro Piccinni

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