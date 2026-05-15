In un’intervista esclusiva, la guardia dell’Olimpia, premiata come miglior giocatore della Serie A, ha dichiarato che Milano rappresenta la sua casa e ha espresso la volontà di conquistare lo scudetto. Ha parlato della sua esperienza con la squadra e del desiderio di continuare a crescere nel club. Ha anche accennato a un futuro ancora da definire, menzionando la possibilità di trovare una soluzione che permetta di rimanere e contribuire alla squadra.

L’araldo è lo stesso di dodici mesi fa, quando in una riunione tecnica sorprese Miro Bilan annunciandogli dal niente che era stato nominato mvp del campionato. Calato nel ruolo, stavolta Peppe Poeta ha scelto il cerchio di centrocampo a fine allenamento per la scenetta che scatena la festa, con la complicità di un certo Dino Meneghin - a cui è intitolato il riconoscimento - che irrompe da chissà dove, incredibilmente non notato, per consegnare il premio: Armoni Brooks è il miglior giocatore della Serie A 2025-26: "Il rispetto dei colleghi, degli allenatori, degli avversari, dei tifosi è un grande onore", risponde con umiltà, passato il momento della goliardia, la guardia texana dell’Olimpia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brooks mvp: "Milano è casa mia. E ora lo scudetto. Il futuro? Una soluzione..."

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