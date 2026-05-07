Da Brancaccio al futuro | a Maredolce la festa delle scuole tra cittadinanza attiva creatività e riscoperta del territorio

Dal 7 al 23 maggio, il Castello e il Parco di Maredolce ospitano eventi dedicati alle scuole del territorio, coinvolgendo studenti e cittadini. Durante le giornate si svolgono mostre, laboratori, visite guidate e spettacoli musicali serali. Tra le iniziative, debutta anche un gioco da tavolo ispirato al castello. La manifestazione mira a promuovere la partecipazione e la conoscenza del patrimonio locale.

Il Castello e Parco di Maredolce in festa con gli studenti delle scuole del territorio, il 7, il 9 e il 23 maggio tra mostre, laboratori, visite guidate, musica sotto le stelle e anche il debutto di un gioco da tavolo ispirato al Castello. La riscoperta dell'identità storico culturale a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Maredolce: gli studenti guidano la riscoperta del Castello di Brancaccio? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli studenti a finire nelle guide di Lonely Planet? Cosa hanno creato i ragazzi per far giocare i visitatori? Chi... Cittadinanza attiva da promuovere. Dai parchi ai muri delle scuole. Arrivano i patti di collaborazioneCurare un parco rionale, imbiancare i muri di una scuola, valorizzare gli spazi urbani a beneficio della collettività o rigenerare una via di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da Brancaccio al futuro: a Maredolce la festa delle scuole tra cittadinanza attiva, creatività e riscoperta del territorio; Emergenza abitativa, Ance chiede un PNRR europeo per la Casa; Roma: Mostra a Palazzo Brancaccio, L’Estremo Oriente e l’Italia; Emergenza abitativa in Europa: Brancaccio a Bruxelles chiede un Pnrr per la casa. Da Brancaccio al futuro: a Maredolce la festa delle scuole tra cittadinanza attiva, creatività e riscoperta del territorioIl Castello e Parco di Maredolce in festa con gli studenti delle scuole del territorio, il 7, il 9 ed il 23 maggio tra mostre, laboratori, visite guidate, musica sotto […] ... blogsicilia.it Roma, torna il Futuro Festival: dal 17 al 26 maggio al Teatro BrancaccioDal 17 al 26 maggio torna Futuro Festival – Festival Internazionale di danza e cultura contemporanea. La Direttrice Artistica Alessia Gatta, in sinergia con l’ideatore Alessandro Longobardi, Direttore ... ilmessaggero.it WTA Roma: Brancaccio saluta il Foro, avanza Townsend. Sakkari rimonta la giovane Tagger - facebook.com facebook La presidente Brancaccio all’evento sulla crisi abitativa in Ue organizzato da @EU_Commission @Europarl_EN Segui la diretta multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreamin… x.com