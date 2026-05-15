Bressanone raid in discoteca | 7 giovani denunciati e colpiti dal Daspo
Nella serata di ieri, una rissa scoppiata in una discoteca di Bressanone ha portato alla denuncia di sette giovani. Durante l’episodio, alcuni dei coinvolti sono stati colpiti dal provvedimento di Daspo. La lite, iniziata per una cassa musicale, è rapidamente degenerata, coinvolgendo più persone. Tra i soggetti coinvolti ci sono giovani già noti alle forze dell’ordine, che sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’evento.
? Punti chiave Come è degenerata la rissa per una semplice cassa musicale?. Chi sono i giovani già noti alle forze dell'ordine?. Perché il Questore ha scelto proprio il Daspo Willy?. Come influirà questo provvedimento sulla sicurezza della movida bressanese?.? In Breve Rissa scatenata lo scorso dicembre per richiesta abbassamento volume cassa musicale portatile.. Indagati già noti alle forze dell'ordine per precedenti episodi di disturbo.. Daspo Willy impone divieto di accesso ai locali della zona per tre anni.. Reati denunciati includono getto pericoloso di cose, minaccia, danneggiamento e ingiuria.. Sette giovani sono stati denunciati a piede e colpiti dal Daspo Willy dopo un violento raid avvenuto lo scorso dicembre a Bressanone, quando un gruppo di ragazzi ha scatenato una rissa contro il personale di sicurezza di una discoteca. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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