Bressanone raid in discoteca | 7 giovani denunciati e colpiti dal Daspo

Nella serata di ieri, una rissa scoppiata in una discoteca di Bressanone ha portato alla denuncia di sette giovani. Durante l’episodio, alcuni dei coinvolti sono stati colpiti dal provvedimento di Daspo. La lite, iniziata per una cassa musicale, è rapidamente degenerata, coinvolgendo più persone. Tra i soggetti coinvolti ci sono giovani già noti alle forze dell’ordine, che sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’evento.

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