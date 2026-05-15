Brescia l’artista brasiliano Ferramosca crea un quadro per la città
A Brescia, un artista brasiliano sta realizzando un nuovo quadro che coinvolge la figura della Vittoria Alata e un rinoceronte sospeso. Nel frattempo, 150 professionisti stanno lavorando alla trasformazione del Brixia Forum, un centro congressi della città. Sono in corso attività di ristrutturazione e allestimento per nuovi utilizzi dello spazio, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o sui ruoli dei singoli professionisti coinvolti.
? Domande chiave Come unirà la Vittoria Alata al rinoceronte sospeso nel nuovo quadro? Chi sono i 150 professionisti che trasformeranno il Brixia Forum? Perché l'artista brasiliano ha deciso di donare l'opera ai musei? Cosa cambierà per il mercato dell'arte bresciana con la nuova galleria??? In Breve Evento al Brixia Forum dal 15 al 17 maggio con 150 professionisti internazionali. Dipinto di 2x1,5 metri con riferimenti alla Vittoria Alata e al rinoceronte di Bombardieri. Ferramosc . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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