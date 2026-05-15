Brescia l’artista brasiliano Ferramosca crea un quadro per la città

A Brescia, un artista brasiliano sta realizzando un nuovo quadro che coinvolge la figura della Vittoria Alata e un rinoceronte sospeso. Nel frattempo, 150 professionisti stanno lavorando alla trasformazione del Brixia Forum, un centro congressi della città. Sono in corso attività di ristrutturazione e allestimento per nuovi utilizzi dello spazio, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o sui ruoli dei singoli professionisti coinvolti.

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