In una strada di Trindade, una donna dal volto affascinante è rappresentata attraverso un murale che si integra con un albero vivo, creando un’opera d’arte unica. L’artista brasiliano Fábio Gomes Trindade combina dipinti murali e elementi naturali in ritratti di grande impatto visivo. La scena mostra come arte e natura possano convivere in modo sorprendente, attirando l’attenzione dei passanti sulla facciata di un edificio locale.

C’è una strada nella piccola città di Trindade, nello stato brasiliano di Goiás, dove una donna bellissima ti guarda dal muro di un edificio qualunque. Ha gli occhi profondi, i lineamenti nitidi, la pelle luminosa resa con tocchi di spray paint accuratissimi. Ma la cosa che ti ferma — quella che ti fa appoggiare la bicicletta al marciapiede e stare lì a fissare — è la chioma. Non è dipinta. È viva. È un albero di acerola, piantato vent’anni fa nel cortile di una casa modesta, i cui rami e le cui foglie si espandono esattamente dove il volto della donna si interrompe, completando il ritratto in un modo che nessun pennello avrebbe mai potuto replicare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Fábio Gomes Trindade, l’artista brasiliano che fonde murales e alberi vivi in ritratti straordinari

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