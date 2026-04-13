Brescia | Crea il tuo gioiello per l' estate

Sabato 18 aprile, nel negozio di Brescia di Vanitage Gioielli, si svolgerà un evento dedicato alla creazione di gioielli personalizzati per l’estate. Durante la giornata, saranno disponibili vari materiali come pietre, cristalli, resine, charms, catene, monachelle e perni. L’iniziativa invita i partecipanti a realizzare i propri pezzi unici in un'atmosfera informale e creativa. L’evento mira a offrire un’occasione di svago e di espressione personale.

Dimenticate le corse e lo stress. Sabato 18 aprile Vanitage Gioielli trasforma il suo negozio in una festa creativa!A disposizione ci saranno tanti materiali: pietre, cristalli, resine, charms, catene, monachelle e perni. Tutto l'occorrente per creare il proprio gioiello dell’estate, sotto la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Crea il tuo portavaso in macramèDai forma con le tue mani a un elegante portavaso intrecciato, perfetto per decorare i tuoi spazi con stile naturale. Corso: crea il tuo porta telefonoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Unisciti a...