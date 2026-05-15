Brescia il Castello diventa un villaggio pop | torna il Bs Cos Com

A Brescia, il Castello si trasforma in un villaggio pop per l’edizione del Bs Cos Com, un evento dedicato alla cultura pop e ai personaggi dei fumetti. Sul palco del Castello sono previsti interventi di doppiatori noti, che si alterneranno durante le giornate della manifestazione. I musei storici locali saranno coinvolti nel percorso del festival, integrando esposizioni e attività che collegano la tradizione con le tematiche dell’evento. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono i doppiatori famosi che animeranno il palco del Castello?. Come verranno integrati i musei storici nel percorso del festival?. Cosa vedremo nella mostra dedicata al Risorgimento realizzata con i Lego?. Quanto costa il biglietto per accedere a tutte le attività esclusive?.? In Breve Biglietti a 13,50 euro in prevendita o 15 euro in cassa per il 30-31 maggio.. Abbonamento per due giorni a 20 euro con ingresso gratuito sopra i 6 anni.. Sabato presenza dei doppiatori Giorgia Brunori, Camilla Marcucci e Beatrice Maruffa.. Domenica concerto di Giorgio Vanni e partecipazione del doppiatore Manuel Meli.. Il 30 e il 31 maggio 2026, il colle Cidneo ospiterà la quarta edizione del Bs Cos Com, trasformando l’intero Castello di Brescia in un villaggio tematico dedicato al fumetto, al cosplay e alla cultura pop. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, il Castello diventa un villaggio pop: torna il Bs Cos Com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BRESCIA SELVAGGIA - Un Docufilm sullo Zoo del Castello di Brescia! Sullo stesso argomento Gorizia torna nel Medioevo: tra castello e villaggio, festa imperialeGorizia si prepara a celebrare le proprie radici millenarie con la manifestazione Contea. Napoli, Piazza del Plebiscito diventa villaggio della solidarietà: torna il Lions DayDomenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la...