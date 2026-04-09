Napoli Piazza del Plebiscito diventa villaggio della solidarietà | torna il Lions Day

Domenica 12 aprile 2026, Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un villaggio della solidarietà durante il Lions Day. L'evento prevede diverse attività e iniziative organizzate dal Lions Club, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e sensibilizzare sui temi della solidarietà e del volontariato. La piazza ospiterà stand, spettacoli e momenti di incontro aperti a tutti i cittadini.

Domenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la quinta edizione del Lions Day, un evento di portata internazionale che celebra il settantovenimo anniversario di una ricorrenza nata nel 1945 quando i leader Lions furono chiamati a contribuire alla stesura della carta costitutiva delle ONG presso le Nazioni Unite. Sotto il patrocinio del Comune di Napoli, la giornata si svilupperà come un’esperienza corale dedicata alla sostenibilità e all’inclusione, coordinata dal Governatore del Distretto 108 YA Pino Naim con il supporto della referente Elena Di Gennaro e la partecipazione attiva dei giovani dei Club Leo, che porteranno il loro entusiasmo al servizio della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Napoli, da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito: corteo cittadino per l’Ucraina tra solidarietà concreta e “pace giusta” Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza DuomoDomenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la splendida Piazza Duomo farà da cornice al Lions Day, la giornata dedicata al servizio e alla... Temi più discussi: Giornate Azzurre - Napoli, 28 marzo – 1° aprile 2026; CAMMINAVA CON LORO: 8 maggio Visita di Papa Leone a Napoli; Vedi Napoli e poi Mangia. Ecco gli appuntamenti dal 3 al 6 aprile; Napoli, varato il piano traffico per l'anniversario della polizia: come cambia la viabilità in piazza del Plebiscito. Festa in piazza del Plebiscito: la polizia celebra a Napoli il suo 174mo anniversarioCerimonia alle 11 con stand aperti fino alle 19 con mezzi, reparti speciali e camper contro la violenza di genere ... napolitoday.it Napoli, celebrazione del 174° anniversario della Polizia di Stato in piazza del PlebiscitoCerimonia ufficiale tra momenti istituzionali, riconoscimenti al personale e spazi espositivi aperti alla cittadinanza con dimostrazioni operative e iniziative dedicate alla sicurezza e alla prevenzio ... ilgazzettinovesuviano.com 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato in piazza del Plebiscito. Nella prestigiosa cornice di piazza del Plebiscito, domani la Polizia di Stato celebrerà il 174° anniversario dalla sua fondazione. Le celebrazioni saranno precedute, alle ore 9.00 - facebook.com facebook