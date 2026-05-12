Un ragazzo di 15 anni ha confessato di aver ucciso un uomo di 35 anni, originario del Mali, a Taranto. Dopo aver ammesso il delitto, il minorenne ha anche fatto ritrovare il coltello usato. L'episodio è avvenuto nella città vecchia di Taranto, sabato mattina all’alba. La vittima lavorava come bracciante e si trovava nel territorio da tempo.

AGI - Ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto (un coltello) il 15enne tarantino che sabato mattina all'alba, nella città vecchia di Taranto, avrebbe ucciso Bakari Sako, 35enne, originario del Mali, immigrato regolare, che nel Tarantino lavorava come bracciante. Bakari Sako era in piazza Fontana con la sua bici e stava recandosi a prendere un pullman per raggiungere il luogo di lavoro quando sarebbe stato accerchiato, spintonato, malmenato e quindi aggredito dai cinque giovanissimi. Sarebbe scoppiata una lite per motivi futili. I colpi all'addome si sono rivelati letali e nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bracciante del Mali ucciso a Taranto: 15enne confessa il delitto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang, in cinque fermati per l'omicidio del 35enneSvolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso a Taranto: le indagini coordinate dalla Squadra Mobile hanno condotto al fermo di...

Taranto, ucciso il bracciante Bakary Sako: indagini su un gruppo di giovani? Domande chiave Cosa ha scatenato lo scontro fatale tra il bracciante e i giovani? Chi sono i sospettati che la Squadra mobile sta già indagando?...

Argomenti più discussi: Sacko Bakari, il bracciante in bici massacrato dalla babygang. Taranto è sotto choc; Taranto, chi era Sako Bakari ucciso nella città vecchia: lascia due mogli in Mali entrambe in dolce attesa; Omicidio di un bracciante a Taranto, un 15enne ha sferrato i fendenti mortali; L’omicidio assurdo del bracciante Bakary Sako a Taranto.

x.com/AbbedeTheleme/… In Italia due assassinii ravvicinatissimi fra loro, aventi come vittime un cittadino del Burkina-Faso, ex Alto Volta al confine col Mali, ed uno proprio del Mali, sono avvenuti in due città portuali italiane, Napoli e Taranto. Ambedue trafitti a x.com

Omicidio di un bracciante a Taranto, un 15enne ha sferrato i fendenti mortaliSecondo quanto accertato fino ad ora, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo ... tg24.sky.it