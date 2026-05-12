Un ragazzo di 15 anni ha ammesso di aver ucciso un uomo di 35 anni nella città vecchia di Taranto. L'episodio è avvenuto sabato mattina all'alba e, secondo quanto riferito, il delitto sarebbe stato motivato da ragioni futili. Il giovane ha anche indicato l'arma utilizzata, un coltello, che è stata successivamente ritrovata. La vittima, un immigrato del Mali, lavorava come bracciante nella zona.

Ha confessato e ha fatto anche ritrovare l’arma del delitto (un coltello) il 15enne tarantino che, sabato mattina all’alba, nella città vecchia di Taranto, avrebbe ucciso Bakari Sako, 35enne, originario del Mali, immigrato regolare, che nel Tarantino lavorava come bracciante. Bakari Sako era in piazza Fontana con la sua bici e stava recandosi a prendere un pullman per raggiungere il luogo di lavoro quando sarebbe stato accerchiato, spintonato, malmenato e quindi aggredito dai cinque giovanissimi. Sarebbe scoppiata una lite per motivi futili. I colpi all’addome si sono rivelati letali e nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118. Il...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bracciante ucciso a Taranto da un gruppo di minori per 'futili motivi'. Confessa il 15enne che ha sferrato i fendenti mortali

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10 GENNAIO 2026 - TARANTO - TENTATO OMICIDIO AL PORTO MERCANTILE: ALTRI TRE ARRESTI

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Bracciante ucciso da un gruppo di minori per futili motivi a Taranto: Un 15enne ha sferrato i fendenti mortali a Bakari Sako x.com

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