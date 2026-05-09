Boxe Campionati italiani U17 | risultati e replay

Da sportface.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fasi interregionali dei Campionati Italiani Under 17 di boxe si stanno disputando presso il Palasport di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Le gare coinvolgono atleti sia maschili che femminili, con risultati e replay disponibili per gli incontri svolti. La manifestazione rappresenta un momento importante per i giovani pugili italiani, che si confrontano sul ring in questa fase qualificatoria.

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Le fasi interregionali dei Campionati Italiani maschili e femminili Under 17 sono in pieno svolgimento presso il Palasport di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. La manifestazione giovanile, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana ed a livello locale dalla Pugilistica Bertola, rappresenta un passaggio cruciale per i talenti emergenti del pugilato nazionale. Oggi, otto maggio, si sono svolti i match della prima giornata in una sessione unica che ha preso il via alle ore 14:00. I risultati della prima tornata di incontri hanno già delineato i tabelloni successivi, promuovendo al turno seguente i vincitori di giornata. Domani, nove maggio, si svolgono gli incroci del secondo giorno di kermesse, articolati in una doppia sessione di combattimenti.🔗 Leggi su Sportface.it

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