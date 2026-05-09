Boxe Campionati italiani U17 | risultati e replay

Le fasi interregionali dei Campionati Italiani Under 17 di boxe si stanno disputando presso il Palasport di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Le gare coinvolgono atleti sia maschili che femminili, con risultati e replay disponibili per gli incontri svolti. La manifestazione rappresenta un momento importante per i giovani pugili italiani, che si confrontano sul ring in questa fase qualificatoria.

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