ultimo derby in serie d atletico ritorno al del duca

Si gioca l’ultimo derby marchigiano della stagione regolare nel Girone F di Serie D, con l’Atletico che torna a calcare il campo dello Stadio Del Duca. La partita rappresenta l’evento conclusivo tra le due squadre del campionato di questa regione. Le formazioni si preparano a scendere in campo per questa sfida che chiude un ciclo della stagione regolare.

Si torna allo Stadio Del Duca per l’ultimo derby marchigiano della stagione regolare del Girone F di Serie D. L’Atletico Ascoli questo pomeriggio alle ore 15 ospiterà il Fossombrone per la terzultima gara del campionato prima di recarsi in Romagna a San Mauro Pascoli la prossima settimana e poi chiudere con il big-match contro il Teramo dell’ex calciatore dell’Ascoli Gianluca Carpani, sempre allo Stadio Del Duca. Alla vigilia della sfida contro il Fossombrone, l’allenatore Simone Seccardini ha così analizzato il momento dell’Atletico Ascoli, reduce dal pareggio in extremis sul campo della Vigor Senigallia. Tra prestazioni convincenti,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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