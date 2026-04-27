Ieri mattina, piazza Castello ha accolto l’ultimo omaggio al Duca, segnando la conclusione del ciclo di eventi domenicali dedicati alle celebrazioni in vista delle Corse del Palio 2026. L’appuntamento ha visto la presenza di San Paolo e San Benedetto, protagonisti di un momento che ha concluso le manifestazioni incentrate sulla figura ducale. Nel frattempo, Savonarola ha elencato i vizi, creando un collegamento tra i temi storici e religiosi che caratterizzano la città.

Palio, si chiude con San Paolo e San Benedetto il ciclo degli Omaggi al Duca. Piazza Castello, ieri mattina, ha ospitato il quarto e ultimo omaggio al duca, concludendo il ciclo di appuntamenti domenicali che ha accompagnato Ferrara verso le Corse del Palio 2026. Alle 10,15 la Contrada di San Paolo ha riportato la piazza al 3 luglio 1473, giorno delle nozze tra il Duca Ercole I d’Este ed Eleonora d’Aragona. Tra musiche allegre e danze di popolo, mercanti e bottegai di Piazza delle Erbe hanno celebrato l’unione del loro signore con la nuova duchessa, in una città che voleva mostrarsi al meglio. La festa è stata però interrotta da Girolamo Savonarola che ha preso posizione tra la folla per svelare il vero volto della piazza: i sette vizi capitali, incarnati uno a uno dai personaggi in scena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ultimo omaggio al Duca. E Savonarola elenca i vizi

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