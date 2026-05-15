Asia sotto pressione | Nikkei e Kospi calano per i timori Trump-Xi

I mercati azionari asiatici hanno registrato cali significativi con il Nikkei e il Kospi che hanno chiuso in ribasso, innescando preoccupazioni tra gli investitori. Il calo del Kospi è arrivato dopo aver toccato i massimi storici, mentre le negoziazioni tra le due principali potenze mondiali continuano a influenzare le valutazioni. L’ordine di Boeing, comunicato di recente, ha aggiunto volatilità alle borse della regione, contribuendo alle pressioni sui mercati asiatici.

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Asian Stocks Sink As Oil Spikes On Iran War Escalation And Hawkish Fed Outlook | APT

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