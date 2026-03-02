Borse in profondo rosso dopo gli attacchi Milano perde il 2,4% crollano i titoli delle compagnie aeree ma c' è chi sale

Le borse europee registrano perdite significative dopo gli attacchi in Medio Oriente, con Milano che chiude in calo del 2,4%. I titoli delle compagnie aeree subiscono forti scivolate, anche se alcuni hanno registrato rialzi. Nei mercati finanziari si nota un immediato effetto della situazione, con gli indici in generale in calo e una forte volatilità tra gli investitori.

Le Borse europee aprono in profondo rosso nella prima seduta di contrattazioni del mese di marzo. Sui mercati mondiali (qui i dati in tempo reale) pesa l'escalation nel conflitto in Medio Oriente, con gli Stati Uniti e Israele che hanno effettuato decisi attacchi contro l'Iran durante il fine settimana, provocando anche la morte del leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo un weekend ad alta tensione per l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e le conseguenti rappresaglie su diversi Paesi dell'area da parte della Repubblica islamica, le borse europee aprono in profondo rosso. A Piazza Affari il Ftse Mib cede il 2,4% mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi perde il 2,2% e Francoforte il 2,3%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

