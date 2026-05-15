Le borse festeggiano con Milano che supera i 50.000 punti, mentre Donald Trump annuncia che Pechino acquisterà 200 aerei Boeing. I mercati reagiscono positivamente a questa notizia, facendo salire gli indici azionari e riducendo le tensioni sui prezzi del petrolio, che smettono di salire. La giornata si caratterizza quindi per segnali di stabilità e ottimismo nel comparto finanziario, con i listini che mostrano segnali di miglioramento dopo settimane di oscillazioni.

Donald Trump annuncia: «Pechino comprerà 200 aerei Boeing». E i listini brindano alla schiarita, mentre il petrolio smette di volare. Accordo in vista sulle terre rare. Ieri Piazza Affari ha guardato lo scorrere dei prezzi con la stessa emozione con cui si osserva un jukebox che torna improvvisamente a funzionare. Il Ftse Mib ha superato quota 50.000 punti, chiudendo a 50.050. Un numero che sa di archeologia finanziaria, perché riporta Milano vicinissima al record assoluto del marzo 2000, ai tempi della new economy, quando si pensava che Internet avrebbe abolito le recessioni e che ogni ragazzo con un modem fosse destinato a diventare milionario. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Borse in festa, Milano a 50.000 punti

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Borse, nuovo record Wall Street. Milano chiude a -0,6%, oro oltre 5.300 $

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