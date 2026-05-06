NASCAR punisce Ryan Preece | 50.000$ e -25 punti per il contatto con Gibbs

Nella gara NASCAR, Ryan Preece è stato penalizzato con una multa di 50.000 dollari e la perdita di 25 punti in classifica dopo un contatto con un altro pilota. La radio ha rivelato che tra Preece e Gibbs c’era tensione, mentre Preece ha ammesso di aver deciso di non lasciar spazio durante l’incidente. La decisione della NASCAR si basa su queste azioni e comunicazioni.

? Cosa scoprirai Cosa ha rivelato la radio sulla tensione tra Preece e Gibbs?. Come ha ammesso Preece di aver scelto di non lasciare spazio?. Perché la NASCAR ha punito Preece e non Kyle Busch?. Quanto pesa la perdita di punti sulle speranze di Preece?.? In Breve Preece ha colpito Gibbs al giro 101 alla curva 3 del Texas Motor Speedway.. La penalità proietta il pilota RFK Racing al tredicesimo posto in classifica generale.. Layne Riggs riceve una multa di 2.500 dollari per dadi ruota non fissati.. Il meccanico Dylan Cappello subisce una sospensione per violazione standard sicurezza.. La NASCAR ha inflitto una sanzione di 50.000 dollari a Ryan Preece dopo il contatto avvenuto al Texas Motor Speedway contro Ty Gibbs durante la gara della Cup Series di domenica scorsa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR punisce Ryan Preece: 50.000$ e -25 punti per il contatto con Gibbs Notizie correlate NASCAR, Ty Gibbs trionfa per la prima volta a BristolTy Gibbs vince per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series a Bristol dopo una spettacolare lotta fino all’ultimo metro contro Ryan Blaney. Rally a Milano: il Ftse Mib vola verso i 50.000 punti con StellantisI mercati europei hanno chiuso la sessione di venerdì 17 aprile con un deciso slancio, trainati dal miglioramento dei rapporti diplomatico-politici... Contenuti e approfondimenti Berlin's Ryan Preece celebrates 1st NASCAR Cup win at home: 'Wasn't the race that I expected to win'BERLIN - Berlin native Ryan Preece said he didn't realize the weight that I was carrying waiting for his first NASCAR Cup Series win. That was until he did earn his first Cup Series win at the ... sports.yahoo.com Ryan Preece scores emotional win in seemingly never-ending clashWinston-Salem, North Carolina -- Wednesday night's Cook Out Clash at Bowman Gray Stadium was the race that didn't seem like it would ever end. 17 cautions constantly broke up the on-track action, and ... msn.com