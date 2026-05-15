Borgo simbolo del terremoto Arquata ritrova la sua ’casa’ | Così guardiamo al futuro
Ad Arquata del Tronto, il nuovo municipio è stato inaugurato in seguito al terremoto che ha colpito il borgo. La costruzione rappresenta un momento di ricostruzione per la comunità locale, che ha visto il suo centro amministrativo ricostruito dopo i danni causati dal sisma. L’evento ha attirato l’attenzione di molti cittadini e rappresentanti istituzionali, che si sono riuniti per celebrare questa tappa nel percorso di ripresa del paese.
ARQUATA DEL TRONTO (Ascoli) Ad Arquata del Tronto il nuovo municipio diventa simbolo di rinascita, memoria e futuro. Alla cerimonia di inaugurazione avvenuta ieri mattina ha partecipato anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Momento particolarmente toccante della giornata è stata l’intitolazione dell’aula consiliare al compianto sindaco Aleandro Petrucci, figura simbolo dei drammatici giorni del terremoto del 2016 e delle prime, difficilissime fasi della ricostruzione. Un tributo accolto con grande emozione dalla comunità arquatana a ormai dieci anni dal terremoto dell’Italia centrale. "Petrucci è stato un punto di riferimento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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