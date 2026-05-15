Borgo simbolo del terremoto Arquata ritrova la sua ’casa’ | Così guardiamo al futuro

Ad Arquata del Tronto, il nuovo municipio è stato inaugurato in seguito al terremoto che ha colpito il borgo. La costruzione rappresenta un momento di ricostruzione per la comunità locale, che ha visto il suo centro amministrativo ricostruito dopo i danni causati dal sisma. L’evento ha attirato l’attenzione di molti cittadini e rappresentanti istituzionali, che si sono riuniti per celebrare questa tappa nel percorso di ripresa del paese.

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