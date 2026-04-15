In ospedale ritrova la sua Pimpa | il dolce abbraccio al sapore di casa

In un ospedale, un paziente ha riconosciuto il proprio animale domestico, un cane di nome Pimpa, tra le corsie. L’incontro è avvenuto dopo un periodo di ricovero, quando il cane si è avvicinato al paziente, offrendo un abbraccio silenzioso che ha suscitato emozioni profonde. L’episodio ha mostrato come la presenza di un animale possa rappresentare un legame speciale anche in situazioni di cura e recupero.

A volte la medicina passa anche da un muso familiare, da un odore riconosciuto al primo respiro, da una presenza che sa restituire in un istante il senso di casa. È successo al presidio ospedaliero “Immacolata Concezione” di Piove di Sacco, dove una paziente ricoverata da una decina di giorni ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Food, la nuova ‘Dolce Vita’ della Taverna Flavia: la memoria nel piatto e il sapore di Roma(Adnkronos) – Da qui sono passati Audrey Hapburn e Ava Gardner, Joan Collins e Liz Taylor. Fuga di san Valentino ad Alberobello - Nos, il sapore della dolce vitaSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Scappa con chi...