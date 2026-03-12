La nazionale under 19 femminile del Titano ha ottenuto una vittoria contro la Slovenia, grazie anche al primo gol segnato da Anna Benedettini. La partita ha visto la squadra dimostrare progressi evidenti e un atteggiamento positivo in campo. La giocatrice ha contribuito a portare a casa il risultato, mentre la squadra guarda avanti con ottimismo per le sfide future.

La gioia del primo gol, segnato da Anna Benedettini nella gara contro la Slovenia, poi replicata e anzi amplificata nell’ultima giornata di gare, quando i gol sono stati addirittura due e le ragazze della Nazionale Under 19 di San Marino, sotto 3-0 all’inizio del secondo tempo, hanno coltivato il sogno di una esaltante rimonta. Non è arrivata, ma è rimasta la sensazione di una squadra spinta da un grande orgoglio, che ha onorato fino all’ultimo secondo una avventura di portata storica quale è stata la prima partecipazione di una Nazionale femminile del Titano alle qualificazioni europee. E non è certo finita qui, anzi questo è soltanto l’inizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Under 19 femminile. Passi da gigante per la Nazionale del Titano: "Guardiamo al futuro con tanta fiducia»

