Bonus Under 35 | torna l’esonero contributivo totale per le imprese

Il governo ha ripristinato l’esonero contributivo totale per le imprese che assumono giovani con meno di 35 anni, eliminando il limite del 70%. La misura permette alle aziende di beneficiare di uno sgravio completo sui contributi previdenziali senza restrizioni di percentuale. L'incentivo si applica a specifici profili di giovani e dura fino a 24 mesi. La normativa precisa i requisiti necessari per accedere all’agevolazione e le modalità di richiesta.

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? Domande chiave Come si ottiene lo sgravio totale senza il limite del 70%?. Quali profili di giovani garantiscono l'esonero fino a 24 mesi?. Quanto sale il massimale mensile per le aziende nelle zone ZES?. Perché l'assunzione deve generare un incremento occupazionale netto mensile?.? In Breve Massimali di 500 euro mensili, elevati a 650 euro nelle zone ZES uniche.. Esonero fino a 24 mesi per molto svantaggiati, 12 mesi per svantaggiati.. Incentivo attivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 per imprese private.. Requisito di incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.. L’INPS ha pubblicato le nuove istruzioni operative per il bonus assunzione giovani under 35, confermando l’esonero contributivo totale previsto dal Decreto Lavoro 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus Under 35: torna l’esonero contributivo totale per le imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Decreto Lavoro 2026: l'1% di sgravio se certifichi la work-life balance, 1,7M NEET fermi Sullo stesso argomento Unimore estende i bonus sulle rette, esonero totale con Isee a 30mila euroUniMORE lancia un segnale forte e concreto a sostegno del diritto allo studio, alleggerendo i costi del percorso universitario per una platea sempre... Welfare e famiglie: sgravio contributivo fino a 50mila euro per le imprese? Domande chiave Come ottenere lo sgravio tramite la certificazione UNI/PdR 192:2026? Quanto inciderà il limite del fondo da 7 milioni sulle aziende?... Bonus assunzione giovani under 35: come funziona, quanto spetta e novità Info e requisiti nel primo commento x.com Bonus giovani under 35: torna l’esonero contributivo totale, requisiti e importiCon il nuovo decreto Lavoro arriva la versione 2.0 del bonus giovani under 35. Torna l'esonero contributivo pieno per chi assume nel 2026 ma devono essere rispettate precise condizioni - Leggi e prass ... msn.com Bonus giovani 2026 per gli under 35, come funziona davvero: la guida dell’InpsAggiornato il bonus giovani under 35 per le assunzioni a tempo indeterminato. C’è lo sgravio contributivo fino al 100%. Ecco come funziona ... quifinanza.it