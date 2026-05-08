Welfare e famiglie | sgravio contributivo fino a 50mila euro per le imprese

Il governo ha annunciato uno sgravio contributivo fino a 50 mila euro per le imprese che ottengono la certificazione UNIPdR 192:2026, dedicata alle iniziative di welfare e alle famiglie. Per accedere allo sgravio, le aziende devono seguire le procedure previste dalla certificazione. In aggiunta, è stato istituito un fondo di 7 milioni di euro, destinato a sostenere le imprese che richiedono il beneficio.

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? Domande chiave Come ottenere lo sgravio tramite la certificazione UNIPdR 192:2026?. Quanto inciderà il limite del fondo da 7 milioni sulle aziende?. Perché il rischio burocratico potrebbe bloccare l'accesso ai nuovi fondi?. Quali vantaggi extra offre l'ICE alle imprese certificate per il welfare?.? In Breve Esonero dell'1% sui contributi con fondo di 7 milioni di euro nel 2026.. Budget triennale di 12 milioni di euro annui per il periodo 2027-2028.. Accesso a promozioni ICE per aziende con certificazione UNIPdR 192:2026.. Operatività dopo 30 giorni dall'emanazione del decreto attuativo ministeriale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Welfare e famiglie: sgravio contributivo fino a 50mila euro per le imprese Notizie correlate Terzo settore, “Welfare che impresa”: finanziamento agevolato fino a 50mila euroAl via la decima edizione di ‘welfare che impresa!’, il programma di capacity building a sostegno di progetti innovativi di welfare, che dal 2016... Lavoro, Roccella annuncia sgravio contributivo per le aziende che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoroNella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, la titolare del dicastero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Imprese, incentivi ad aziende che sostengono conciliazione vita-lavoro; Arriva lo sgravio contributivo per la conciliazione famiglia-lavoro: quanto spetta alle aziende virtuose; Maternità e congedi: il lavoratore ha diritto ad assentarsi, ma il sostituto costa meno all’azienda; Dal welfare alle carriere: i requisiti per accedere al nuovo esonero contributivo per la conciliazione. Welfare: sgravio fino a 50mila euro per imprese certificate UNI/PdR 192:2026Decreto Lavoro 2026: come funziona il nuovo esonero fino all’1%, con tetto a 50mila euro, per le aziende certificate UNI/PdR 192. Requisiti e decorrenza dello sgravio. msn.com Imprese, sgravi contributivi per aziende che sostengono la conciliazione vita-lavoroLeggi su Sky TG24 l'articolo Imprese, sgravi contributivi per aziende che sostengono la conciliazione vita-lavoro ... tg24.sky.it La scelta di avere un figlio continua troppo spesso a incidere sui percorsi professionali delle donne, mentre la condivisione dei carichi è ancora parziale. Cresce il ruolo del welfare aziendale Leggi l'articolo #FestaDellaMamma - facebook.com facebook La Regione Piemonte vara il salva-sanità, ma i fondi arrivano tagliando welfare e trasporti x.com