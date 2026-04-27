Unimore estende i bonus sulle rette esonero totale con Isee a 30mila euro

Unimore ha annunciato che estenderà i bonus sulle rette universitarie, offrendo un esonero totale per coloro che hanno un Isee fino a 30.000 euro. La decisione riguarda gli studenti iscritti ai corsi di laurea e si applica alle tasse universitarie, con l’obiettivo di facilitare l'accesso all’ateneo per un numero crescente di giovani. La misura si inserisce in un’azione di sostegno allo studio e all’istruzione superiore.