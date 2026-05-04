Il ministro del Lavoro ha annunciato una nuova misura che mira a garantire salari più equi, evitando i rischi legati ai compensi minimi. Secondo quanto dichiarato, stabilire una retribuzione non inferiore ai contratti più rappresentativi serve a contrastare gli accordi pirata e a tutelare i lavoratori. La proposta si inserisce in un quadro di interventi legislativi volti a rafforzare le tutele salariali nel settore.

Passato il Primo maggio, incardinato il decreto da un miliardo circa per sostenere soprattutto donne e giovani al lavoro, ministro Calderone è già tempo di consuntivi. Ci dice di cosa va particolarmente fiera rispetto a quanto fatto per l’occupazione? «La scelta più significativa è aver introdotto il principio del salario giusto. Una scelta di sistema, non ideologica. Non ci siamo limitati a discutere di salario minimo. Abbiamo affermato che il salario giusto ha un valore almeno pari, e sottolineo almeno, a quella prevista dai contratti collettivi delle organizzazioni più rappresentative. Questo significa valorizzare il lavoro delle parti sociali e, allo stesso tempo, decidere di rendere il sistema più trasparente e verificabile attraverso sistemi di monitoraggio.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il salario giusto è una svolta. Evita i danni di quello minimo»

28-Year-Old Short Man Poses As Boy, Enemy Underestimates Him, He Captures Leader In One Move

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