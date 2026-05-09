A Porto San Giorgio il Partito Democratico ha espresso il suo dissenso rispetto alla candidatura della Vagnozzi, sospendendo le attività di propaganda. La questione si concentra sulle irregolarità riscontrate nella nomina del direttore della società partecipata dal comune. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale potrebbe avere ripercussioni sulla gestione futura degli appalti pubblici, sollevando interrogativi sulle procedure adottate fino ad ora.

? Domande chiave Chi ha causato l'irregolarità nella nomina del direttore della Sgds?. Come influenzerà la sentenza del TAR la gestione degli appalti comunali?. Perché l'illuminazione pubblica di Porto San Giorgio è ridotta ai minimi termini?. Quali responsabilità ricadono sulla giunta per i ritardi nei servizi essenziali?.? In Breve Irregolarità nomina direttore Mognaschi confermata dopo due sentenze giudiziarie sulla Sgds.. TAR deve decidere nei prossimi mesi sulla legittimità dell'appalto Sgds impugnato.. Ritardi manutenzione illuminazione pubblica impattano sulla vivibilità dopo quattro anni di amministrazione.. Il Partito Democratico di Porto San Giorgio ha risposto duramente alle recenti dichiarazioni della consigliera Vagnozzi, respingendo l’accusa di voler trasformare il dibattito in mera propaganda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: il PD boccia la Vagnozzi, stop alla propaganda

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