Giovedì mattina, a Bertinoro, una webcam della rete Meteo Forlì-Cesena ha registrato le conseguenze di una forte perturbazione. Alle 08:56, le immagini mostrano un albero caduto che si schianta contro un’auto parcheggiata, a causa delle raffiche di vento particolarmente intense. La scena si inserisce in un episodio di maltempo che ha interessato la zona, causando danni visibili.

La violenta ondata di maltempo non ha risparmiato giovedì Bertinoro. Le immagini, riprese alle 08:56 da una webcam della rete Meteo Forlì-Cesena, mostrano una situazione critica: le raffiche di vento particolarmente intense hanno abbattuto un albero, che si è schiantato contro un'auto in sosta. Attraverso un'allerta meteo arancione i cittadini erano stati avvisati del pericolo collegato al vento forte, che ha toccato anche raffiche vicine ai 90 chilometri orari. In piazza la festa del comitato del No: "In tanti si sono mossi per difendere la Costituzione da un attacco alla democrazia" Anteprima del Festival Rodari con l'esplorazione del mondo fotografico: "Un'invenzione gloriosa che si sta banalizzando" ForlìMusica premia il Maestro Umberto Benedetti Michelangeli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Tempesta di vento: la webcam di Meteo Forlì-Cesena riprende un albero che si abbatte contro un'auto

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