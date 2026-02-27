Bomba nella notte a Ordona | banditi fanno saltare in aria l' Atm dell' ufficio postale

Nella notte, un’esplosione ha danneggiato lo sportello degli uffici postali di Ordona. Dopo un breve periodo di riparazioni, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo che ha causato danni all’Atm dell’ufficio. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che si chiedono come siano potuti ripresentarsi simili atti di vandalismo nel territorio.

A pochissimo tempo dal ripristino per un precedente attacco, salta in aria lo sportello degli uffici postali di Ordona. Il fatto è successo intorno alle 4 di oggi venerdì 27 febbraio, sulla Strada Comunale 16 del Bosco. Due forti esplosioni, nettamente udite dalla popolazione, hanno distrutto lo sportello.