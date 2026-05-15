Bolzano Piazza Fiera | cittadini al centro con NOVA 2026

A Bolzano, in Piazza Fiera, sono stati presentati i dettagli di NOVA 2026, un progetto che coinvolge direttamente i cittadini. La discussione si è concentrata su come le proposte avanzate possano incidere sugli impegni politici futuri. Durante l'incontro, sono stati resi noti i dati relativi agli aderenti, tra cui alcuni cittadini, che rappresentano oltre il 65% del totale. L’evento ha visto partecipanti di varia provenienza, con un’attenzione particolare alle iniziative di coinvolgimento civico.

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