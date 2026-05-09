M5s confronto con i cittadini ’Nova Parola all’Italia’ è realtà | Chiediamo il loro punto di vista

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato l’avvio dell’iniziativa ‘Nova Parola all’Italia’, prevista per il 16 e 17 maggio. L’obiettivo è raccogliere il punto di vista dei cittadini, coinvolgendoli direttamente nelle decisioni che riguardano il Governo. L’evento si presenta come un momento di confronto tra rappresentanti del movimento e i cittadini, con l’intento di ascoltare le loro idee e proposte.

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"Dalla tue idee alle scelte di Governo". Si tratta della finalità dell’iniziativa ‘Nova Parola all’Italia’, promosso dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale dal 16 e 17 maggio prossimo. A Ferrara si terrà domenica 17 maggio nel padiglione di Ferrara Expo dalle 9.30 alle 17.30. L’evento è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione previsti complessivamente 100 posti disponibili aperto a tutti, iscritti e non a M5S. I dettagli sono stati presentati ieri nella sala del gruppo consigliare del M5S, presenti gli esponenti locali. Nel merito dell’appuntamento ‘Nova parola all’Italia’, Paride Guidetti, coordinatore del Movimento 5 Stelle, ricorda come: "E’ il percorso con cui il M5S vuole rimettere al centro ascolto, partecipazione e costruzione collettiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - M5s, confronto con i cittadini ’Nova Parola all’Italia’ è realtà: "Chiediamo il loro punto di vista" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il percorso partecipativo "Nova-Parola all'Italia" del M5s arriva in Abruzzo: tappa anche a PescaraSi chiama “Nova-Parola all’Italia” ed è il percorso partecipativo promosso dal M5s che il 16 e il 17 maggio fa tappa a Pescara con tre appuntamenti... M5S a Taranto: parte Nova Parola per le sfide del 2027? Cosa scoprirai Come influirà il progetto Nova Parola sulle elezioni del 2027? Cosa proporranno Sebastio e Turco durante l'incontro in corso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: M5s, confronto con i cittadini ’Nova Parola all’Italia’ è realtà: Chiediamo il loro punto di vista; Il M5S guarda alle Politiche 2027, ecco la presentazione di Nova Parola all’Italia; Il percorso partecipativo Nova-Parola all'Italia del M5s arriva in Abruzzo: tappa anche a Pescara; Progetto Nova, il M5S chiama i cittadini alla partecipazione. Nova, M5S chiama i cittadini a dire la loro. Romano: Un’occasione di confronto per il futuro del PaeseSi terrà sabato 16 maggio, presso l'Antica Masseria Li Sauli, a Gallipoli, l’evento 'Nova: Parola all'Italia', organizzato anche in Provincia di Lecce, uno ... corrieresalentino.it Il percorso partecipativo Nova-Parola all'Italia del M5s arriva in Abruzzo: tappa anche a PescaraDue giorni (16 e 17 maggio), tre appuntamenti e focus su tutte le province. L'obiettivo, spiega il coordinatore regionale Silvestri, è la costruzione di un programma partecipato, concreto, fattibile ... ilpescara.it Manca pochissimo! Il 16 e il 17 maggio l’Italia si accenderà con “Nova – Parola all’Italia”: 100 spazi di confronto aperti in tutto il Paese. Un grande momento collettivo per ascoltare idee, bisogni e visioni, confrontarsi e costruire insieme il prossimo program x.com Sleepy Nova reddit