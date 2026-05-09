M5s confronto con i cittadini ’Nova Parola all’Italia’ è realtà | Chiediamo il loro punto di vista
Il Movimento 5 Stelle ha annunciato l’avvio dell’iniziativa ‘Nova Parola all’Italia’, prevista per il 16 e 17 maggio. L’obiettivo è raccogliere il punto di vista dei cittadini, coinvolgendoli direttamente nelle decisioni che riguardano il Governo. L’evento si presenta come un momento di confronto tra rappresentanti del movimento e i cittadini, con l’intento di ascoltare le loro idee e proposte.
"Dalla tue idee alle scelte di Governo". Si tratta della finalità dell’iniziativa ‘Nova Parola all’Italia’, promosso dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale dal 16 e 17 maggio prossimo. A Ferrara si terrà domenica 17 maggio nel padiglione di Ferrara Expo dalle 9.30 alle 17.30. L’evento è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione previsti complessivamente 100 posti disponibili aperto a tutti, iscritti e non a M5S. I dettagli sono stati presentati ieri nella sala del gruppo consigliare del M5S, presenti gli esponenti locali. Nel merito dell’appuntamento ‘Nova parola all’Italia’, Paride Guidetti, coordinatore del Movimento 5 Stelle, ricorda come: "E’ il percorso con cui il M5S vuole rimettere al centro ascolto, partecipazione e costruzione collettiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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