Bolzano incendio nel condominio | un milione di danni e sospetto dolo

Un incendio scoppiato in un condominio a Bolzano ha causato danni stimati in un milione di euro. Le autorità hanno avviato indagini per accertare le cause dell’incendio, e i periti hanno espresso il sospetto che si tratti di un incendio doloso. Prima che si verificassero i danni, alcune persone hanno ascoltato risate e udito boati durante la notte. La polizia sta verificando eventuali collegamenti tra gli episodi e l’origine dell’incendio.

? Domande chiave Chi ha scatenato le risate prima dei boati notturni?. Perché i periti sospettano che l'incendio sia stato appiccato intenzionalmente?. Come hanno fatto le fiamme a distruggere l'intero appartamento?. Quali faide tra famiglie potrebbero aver causato il rogo?.? In Breve Tre principi d'incendio appiccati su motorini alimentano le fiamme secondo l'ispettore Christian Auer.. Testi tecnici e testimonianze di residenti come Paolo Elmese indicano l'ipotesi di dolo.. Interventi di puntellamento effettuati dalla società B&B per stabilizzare la facciata e il porticato.. Inquilini evacuati devono attendere prove statiche prima di rientrare negli alloggi di Bolzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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