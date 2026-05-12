Incendio tremendo al condominio | danni fino al terzo piano evacuati in 83 E 7 sono in ospedale

Da trentotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore scorse si è sviluppato un incendio in un condominio tra via Milano e via, coinvolgendo fino al terzo piano e causando danni significativi. Sono state evacuate 83 persone, mentre sette sono state portate in ospedale per controlli. I vigili del fuoco di Bolzano e Gries sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza gli abitanti. L’incendio è scoppiato nella giornata di martedì 12 maggio.

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Fiamme impressionanti e la corsa contro il tempo per evacuare gli oltre ottanta residenti nel condominio: è quanto si sono trovati ad affrontare nelle scorse ore i vigili del fuoco di Bolzano e Gries per un incendio scoppiato oggi, martedì 12 maggio, a un condominio tra via Milano e via.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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