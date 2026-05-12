Incendio tremendo al condominio | danni fino al terzo piano evacuati in 83 E 7 sono in ospedale
Nelle ore scorse si è sviluppato un incendio in un condominio tra via Milano e via, coinvolgendo fino al terzo piano e causando danni significativi. Sono state evacuate 83 persone, mentre sette sono state portate in ospedale per controlli. I vigili del fuoco di Bolzano e Gries sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza gli abitanti. L’incendio è scoppiato nella giornata di martedì 12 maggio.
Fiamme impressionanti e la corsa contro il tempo per evacuare gli oltre ottanta residenti nel condominio: è quanto si sono trovati ad affrontare nelle scorse ore i vigili del fuoco di Bolzano e Gries per un incendio scoppiato oggi, martedì 12 maggio, a un condominio tra via Milano e via.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Bolzano, rogo in condominio: 83 evacuati e 7 feriti per il fumo? Punti chiave Come ha fatto il fuoco a raggiungere il terzo piano? Chi è la persona salvata con l'autoscala dal sesto piano? Perché i fumi hanno...
Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuateUn incendio è divampato nella serata di martedì 21 aprile all’interno di un appartamento in via Capruzzi, al civico 184, a Bari.