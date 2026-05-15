Bologna conferma la sua tradizione antifascista durante le elezioni comunali, con il voto che ha visto una partecipazione significativa. La città, nota per la sua storia di impegno civico e cultura democratica, ha scelto di mantenere un orientamento politico che si oppone alle forze di estrema destra. Le urne hanno registrato una vittoria per il candidato sostenuto dalle liste di centro-sinistra, che ha ottenuto un ampio margine rispetto agli avversari. La decisione degli elettori si inserisce in un quadro di continuità rispetto alle scelte passate.

Alla stazione di Bologna c’è un orologio che segna l’ora esatta due volte al giorno: alle 10.25 del mattino e della sera. Il quadrante è un luogo della memoria. Le sue lancette hanno cristallizzato un trauma ancora molto sentito. Qui la mattina del 2 agosto 1980 morirono 85 persone per l’esplosione di una bomba a orologeria. I processi, che si sono conclusi solo nel 2025, hanno dimostrato che i responsabili, terroristi di estrema destra, agivano nell’ambito di una rete che comprendeva importanti personalità impegnate a favorire l’avvento di un regime autoritario. I nomi delle vittime, incisi su una targa, sono sormontati da un’epigrafe che mette fine a ogni possibile discussione: “Vittime del terrorismo fascista”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Bologna non cede all’estrema destra

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