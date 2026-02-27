A Lione c’è il quartiere dell’estrema destra e quello dell’estrema sinistra

A Lione, nel quartiere dell’estrema destra e in quello dell’estrema sinistra, i gruppi hanno punti di riferimento ben definiti. Nella città dove è stato ucciso Quentin Deranque, le formazioni di entrambe le fazioni si organizzano e si radunano in spazi specifici. La presenza di questi gruppi è visibile in diverse zone della città, con incontri e attività regolari.

Nella città in cui è stato ucciso Quentin Deranque i gruppi hanno luoghi di riferimento precisi, dai bar alle palestre, radicati e noti a tutti gli abitanti Dalle strade ripide della Vecchia Lione, il quartiere storico della città, si scorge al di là del fiume Saona la collina della Croix-Rousse, l’ex quartiere operaio dei lavoratori della seta e degli artisti. Negli ultimi vent’anni queste due parti di città, poste una di fronte all’altra, sono finite sotto il controllo rispettivamente dei gruppi di estrema destra e di estrema sinistra, che hanno creato punti di incontro specifici, radicati e conosciuti da tutti gli abitanti: bar, palestre, librerie, associazioni culturali e anche una chiesa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

