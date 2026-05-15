A Bologna è stata emanata un’ordinanza per limitare la presenza delle nutrie nei parchi e nelle aree verdi della città. Le autorità hanno deciso di intervenire a causa delle conseguenze che queste creature stanno avendo sugli ecosistemi acquatici locali, in particolare nei canali e nelle zone umide. Si registrano danni ai vegetali e alle strutture di alcuni parchi pubblici, mentre le autorità cercano di contenere la diffusione di queste species e i loro effetti sull’ambiente urbano.

? Punti chiave Come influiscono queste specie sugli ecosistemi acquatici di Bologna?. Quali danni reali stanno causando ai parchi e ai canali cittadini?. Perché le associazioni ambientaliste sono preoccupate per le misure decise?. Chi guiderà le operazioni di cattura e monitoraggio sul territorio?.? In Breve Specie sudamericana introdotta in Europa da attività umane volontarie o accidentali.. Ricercatori e associazioni ambientaliste monitorano l'impatto sugli ecosistemi idrici locali.. Operazioni di controllo condizionate dall'esito dei monitoraggi scientifici sul campo.. Gestione del rischio basata sulla distinzione tra fastidio visivo e squilibrio ecologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna contro l’invasione: ordinanza per fermare le nutrie nei parchi

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