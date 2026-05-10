Mindfulness e relax contro lo stress | arrivano le lezioni gratuite nei parchi

Sono aperte le iscrizioni per "Radicarsi", iniziativa gratuita di mindfulness e training autogeno. Due gli appuntamenti in programma: venerdì 15 maggio alle 18.30 al parco Nenni di Savignano sul Rubicone e sabato 16 maggio, alle 10, al Parco Corso Cavour 180 di Cesena.L’iniziativa - promossa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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