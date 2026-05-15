Al Salone del Libro di Torino si è tenuto un incontro con Roberto Baggio, che ha attirato molti spettatori. Il calciatore ha ringraziato il buddismo per il suo percorso di vita. Nella sua autobiografia, ha scritto di aver accusato alcuni ex allenatori di invidia nei suoi confronti. Durante l’evento, il pubblico ha risposto con entusiasmo, creando un’atmosfera di grande partecipazione. Baggio ha anche condiviso un pensiero personale sulla difficoltà di dormire, riflettendo su un episodio del passato.

“Quando vado a letto e non prendo subito sonno mi metto a pensare a quel giorno e dico chissà se fosse andata diversamente”. Per Roberto Baggio il pallone è un’ossessione. E quel rigore sbagliato a Pasadena forse lo è ancora di più. Lo racconta con una naturalezza quasi sfacciata al Salone del Libro di Torino dove è venuto a presentare Luce nell’oscurità (Rizzoli), una biografia spirituale intrisa di buddismo e colorata da un prezioso album fotografico sparso. La sala Oro è un’autentica bolgia di tifo, affetto e cori da stadio. Ci saranno più di 400 persone, Molte indossano magliette azzurre del Baggio nazionale. Un ragazzo è venuto fin dalla Calabria per sfiorare un ginocchio con cicatrice del suo mito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bolgia e cori da stadio per Roberto Baggio al Salone del Libro di Torino: “Sono qui grazie al buddismo”, ma nella sua autobiografia accusa Ulivieri e Lippi di invidia

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