Salone del Libro Torino 2026 gli ospiti sportivi | date programma e protagonisti da Roberto Baggio ad Alberto Tomba

Al Salone del Libro di Torino 2026, in programma dal 14 al 17 maggio, sono previsti numerosi ospiti sportivi. Tra i protagonisti confermati ci sono ex campioni di fama nazionale e internazionale, come Roberto Baggio e Alberto Tomba. La presenza di questi atleti si inserisce nel programma dedicato allo sport, che prevede incontri e appuntamenti distribuiti nei giorni della manifestazione. La partecipazione di queste figure sportive rappresenta una delle principali attrazioni dell’evento.

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