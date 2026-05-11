Il pontino Roberto Campagna porta i suoi aforismi al Salone del Libro di Torino

Al Salone del Libro di Torino, il poeta e scrittore pontino presenta una raccolta di aforismi, tra cui spicca il titolo “Anche non far niente costa fatica”. L’opera riflette un pensiero sulla fatica nascosta nelle azioni quotidiane e nel non fare nulla, offrendo uno spunto di riflessione attraverso brevi frasi. La presentazione si inserisce in un contesto di incontri e presentazioni dedicate alla letteratura e alla poesia.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un titolo che è già una piccola dichiarazione di poetica: “Anche non far niente costa fatica”. La nuova raccolta di aforismi dello scrittore pontino Roberto Campagna sarà tra le novità che la casa editrice Ensemble presenterà al Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. La terza raccolta di aforismi. Il volume rappresenta la terza raccolta di aforismi di Campagna. Come nella precedente pubblicazione, anche questa nuova opera contiene duecento aforismi, confermando una scelta stilistica ormai riconoscibile e un percorso di scrittura fondato sulla sintesi, sull’osservazione e sul pensiero breve.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il pontino Roberto Campagna porta i suoi aforismi al Salone del Libro di Torino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino 2026: Altrimedia Edizioni porta 360 libri al Salone del Libro? Domande chiave Come può la panificazione diventare una partitura musicale? Cosa nasconde la capsula del tempo sepolta dalle quattro amiche? Chi... Salone del Libro Torino 2026, gli ospiti sportivi: date, programma e protagonisti da Roberto Baggio ad Alberto TombaMercato Milan, sprint per Vlahovic! Nkunku può avvicinare il serbo in rossonero: il motivo Bastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai...