Oggi in diretta sulla SuperTennis Arena, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano la coppia formata da Heliovaara e Patten nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2026. La partita rappresenta un passo importante per i due italiani, che cercano di qualificarsi per la semifinale. L’incontro viene trasmesso in streaming e in televisione, mentre gli appassionati seguono le fasi salienti del match. La sfida si svolge in un clima di attesa e concentrazione, con i giocatori pronti a scendere in campo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare l’approdo al penultimo atto degli Internazionali d’Italia. Sarà l’ottava sfida in due anni, infatti, contro Harri Heliovaara e Henry Patten. LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-HELIOVAARAPATTEN DALLE 13.30 Il duo finlandese-britannico, nei precedenti, è avanti 5-2. E se la prima volta si è avuta all’esordio a Wimbledon 2024, torneo che fu poi magia pura per i due, i successivi confronti hanno avuto molto da raccontare. Particolarmente ricordate la finale di Pechino 2024 vinta dagli italiani e quella, infinita, degli Australian Open 2025, andata a Heliovaara e Patten. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bolelli/Vavassori - Heliovaara/Patten: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, Finale ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Doppio tie-break, doppia vittoria Bolelli e Vavassori vincono la loro seconda partita agli Internazionali d’Italia e accedono ai quarti di finale! Sfideranno la coppia numero 1 Heliovaara / Patten. x.com

ATP Doubles Rome Masters: Heliovaara/Patten def. Michelsen/Tien 4-6, 6-4, 10(6) reddit

LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten nei quarti di finale del ... oasport.it