Oggi si svolge la finale di doppio maschile nel torneo ATP di Miami 2026, un evento che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in campo contro la coppia formata da Helioovaara e Patten. L'incontro si terrà nel quadro di un Masters 1000 che ha visto anche le finali di singolare di Jannik Sinner e di ErraniPaolini, entrambi con una notevole partecipazione del tennis italiano.

Un Masters 1000 di Miami davvero straordinario per il tennis italiano. Oltre alla finale di Jannik Sinner e di ErraniPaolini, c’è anche quella di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile. La coppia azzurra affronterà oggi il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Si tratta della prima finale stagionale in un 1000 per Bolelli e Vavassori. Il duo italiano ha sconfitto la coppia formata dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Si tratta della sesta sfida negli ultimi due anni tra BolelliVavassori ed HeliovaaraPatten. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, Finale ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Articoli correlati

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026: orario finale, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano e battono anche la coppia formata dall’olandese Sander Arends e l’australiano John Patrick Smith,...

Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith nella semifinale...

Tutti gli aggiornamenti su Bolelli Vavassori Heliovaara Patten...

Temi più discussi: Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026: orario finale, programma, streaming; Harri Heliövaara/Henry Patten - Simone Bolelli/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Diretta Heliovaara - Patten - Bolelli - Vavassori (Miami Open presented by Itau); Bolelli e Vavassori conquistano la prima finale in un Masters 1000: a Miami sfideranno Heliovaara-Patten.

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026: orario finale, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano e battono anche la coppia formata dall'olandese Sander Arends e l'australiano John Patrick Smith, ... oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO ... oasport.it

The stage is SET Bolelli/Vavassori will face Heliovaara/Patten for the #MiamiOpen men’s doubles title! - facebook.com facebook

BOLELLI E VAVASSORI IN FINALE La coppia italiana batte in due set Arends/Smith e conquistano la loro prima finale in un Masters 1000: affronteranno Heliovaara/Patten in finale #Tennis #Bolelli #Vavassori #MiamiOpen x.com