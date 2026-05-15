Venerdì 16 maggio si terrà la prima giornata nazionale contro il body shaming, un evento dedicato alla sensibilizzazione sul tema della denigrazione dell’aspetto fisico. L’Asl Toscana Centro ha organizzato diverse iniziative e attività per affrontare questa problematica, coinvolgendo diverse realtà locali. La giornata mira a promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e a contrastare comportamenti di discriminazione legati all’aspetto personale. Non sono stati ancora annunciati dettagli specifici sulle modalità di partecipazione o le attività previste.

FIRENZE – La prima giornata nazionale contro il body shaming sarà celebrata venerdì 16 maggio con iniziative e attività dedicate alla sensibilizzazione sul tema della denigrazione dell’aspetto fisico. In occasione della ricorrenza, l’ Azienda Usl Toscana centro ha rinnovato il proprio impegno nella promozione del benessere psicologico e nella prevenzione di comportamenti offensivi e discriminatori legati all’immagine corporea. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sul peso delle parole e dei messaggi diffusi sia nei contesti quotidiani sia online, con l’obiettivo di favorire ambienti più inclusivi e rispettosi. Per la ricorrenza è stato scelto il colore fucsia, simbolo di evoluzione personale e ottimismo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Body shaming, nasce la giornata nazionale: le iniziative dell’Asl Toscana centro

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Stop al Body Shaming: nasce la Giornata Nazionale per dire basta alla denigrazione dei corpi

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