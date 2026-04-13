Donazione di organi | le iniziative di Asl Novara per la giornata nazionale
Domenica 19 aprile 2026 si celebra la giornata nazionale dedicata alla donazione e al trapianto di organi e tessuti. In questa occasione, l'Asl di Novara ha programmato diverse iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sull’importanza di questa tematica. La giornata si inserisce nel calendario della promozione di attività e campagne informative rivolte alla cittadinanza.
Domenica 19 aprile 2026 ricorre la giornata nazionale sulla donazione e il trapianto di organi e tessuti. Per l’occasione, il coordinamento ospedaliero dell'Asl Novara ha organizzato una serie di appuntamenti a Borgomanero per informare i cittadini e chiarire i dubbi sulle modalità di espressione.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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A Novara la "Camminata per la vita": l'evento per sensibilizzare sulla donazione di organiUna camminata nel cuore della città per accendere i riflettori sulla donazione degli organi.