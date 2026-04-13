Donazione di organi | le iniziative di Asl Novara per la giornata nazionale

Domenica 19 aprile 2026 si celebra la giornata nazionale dedicata alla donazione e al trapianto di organi e tessuti. In questa occasione, l'Asl di Novara ha programmato diverse iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sull’importanza di questa tematica. La giornata si inserisce nel calendario della promozione di attività e campagne informative rivolte alla cittadinanza.